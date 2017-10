Catalaanse leider roept op tot vreedzaam verzet tegen Spanje

VIDEO Nieuwe beelden van vechtpartij PKK'ers en Turkse bewoners Antwerpen opgedoken

14:27 Er zijn nieuwe amateurbeelden opgedoken van de zware vechtpartij tussen pro-Koerdische PKK-leden en Turkse bewoners van de Brederodestraat in Antwerpen gisterenmiddag. Op de beelden gaan verschillende mannen elkaar met knuppels te lijf. Er is zeker ook één gewonde zichtbaar. In totaal raakten er acht personen gewond.