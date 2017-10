Catalaanse leider vraagt om gesprek met Spaanse president

Verwoestende aanslag Somalië: 276 doden en 300 gewonden

9:03 Het dodental van de bomaanslag met een vrachtwagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot minstens 276. Bij de aanslag, volgens de autoriteiten de grootste ooit in het Afrikaanse land, raakten zaterdagmiddag ook minstens 300 personen gewond.