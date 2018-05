Catalonië heeft een nieuwe leider

Torra werd vorige week naar voren geschoven door de afgezette minister-president, Carles Puigdemont, om hem op te volgen aan het hoofd van de Catalaanse regering. Zijn eerste programmapunt zal de opheffing van artikel 155 van de Spaanse grondwet zijn. Torra zal sturen op het overnemen van het bestuur over de regio van Spanje.



Tijdens zijn toespraak in het parlement gisteren klonk de nieuwe regeringsleider erg strijdlustig over onafhankelijkheid en beloofde Torra verder te bouwen aan de 'Catalaanse republiek'. Hij zei ook er alles aan te zullen doen om Puigdemont, de 'legitieme minister-president', terug te laten keren.



Catalonië zit al maanden zonder regering. De laatste leider van de regio, Puigdemont, ging in ballingschap na het chaotisch verlopen referendum over onafhankelijkheid. De separatistenleider werd later aangehouden in Duitsland. Spanje heeft gevraagd om zijn uitlevering.