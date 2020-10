Celstraf van 17 jaar voor Zuid-Koreaanse oud-president definitief

NXIVM-goe­roe Keith Raniere krijgt 120 jaar cel

28 oktober De omstreden Amerikaanse zelfhulpgoeroe Keith Raniere is veroordeeld tot 120 jaar cel voor onder meer kinderhandel en betrokkenheid bij dwangarbeid. Een rechter in New York legde hem ook een boete op van 1,75 miljoen dollar (ongeveer 1,5 miljoen euro).