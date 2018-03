Celstraf voor Poolse spookrijder die Nederlands gezin doodreed

Juncker bekent: 'Ik gooide steen door ruit'

11:18 Een nooit opgehelderde misdaad is vanmorgen tot klaarheid gebracht: de jongeman die op het eind van de Portugese dictatuur (begin jaren 70 red) een steen door de ruiten van het Portugese consulaat-generaal in Luxemburg gooide, was niemand minder dan de latere Luxemburgse premier en huidig EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.