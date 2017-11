Chaos bij metrostation Londen na ontruiming

Volgens de Metropolitan Police zijn er geen verdachte personen gelokaliseerd en is er geen bewijs gevonden dat schoten zijn gelost. Volgens The Sun zou alleen het metrostation Oxford Circus zijn ontruimd en rijden de treinen nog steeds maar stoppen ze niet bij het betreffende station. De aanleiding voor de plotselinge ontruiming , chaos en paniek in de drukke avondspits is nog onduidelijk. Volgens de politie zou er sprake zijn van een licht gewonde vrouw. ,,Er zijn geen meldingen over andere slachtoffers'', twitterde de politie vanavond. Hoewel de politie geen bewijs zegt te hebben voor schoten, melden getuigen 'knallen ' te hebben gehoord in de ondergrondse.