Chaos bij verkiezingen Bangladesh: twaalf doden, internet platgelegd

Britten willen weer militaire wereldspe­ler worden: twee nieuwe legerbases

14:12 Groot-Brittannië zal twee nieuwe legerbases openen, in de Cariben en in Zuid-Oost Azië. Volgens defensieminister Gavin Williamson moet het land na de brexit weer een echte wereldspeler worden. ,,Het leger speelt daar een belangrijke rol in", zegt hij in een interview met de Telegraph.