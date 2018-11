Chaos in Britse regering: vierde kabinetslid stapt op

De belangrijkste is de Britse minister voor de brexitzaken Dominic Raab. Hij onderhandelde nota bene over het akkoord. Hij kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de brexit met de EU, zo liet hij vandaag weten. Volgens Raab zijn de afspraken ,,een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië.’’



Ook arbeidsminister Esther McVey stapte vanochtend op. Ze zegt in haar ontslagbrief dat ze geen keuze had na de confrontaties gisteren in het kabinet. ,,Het akkoord betekent dat we 39 miljard Britse pond aan de EU geven en er niets voor terug krijgen.’’ Volgens McVey is May gaan schuiven met haar principes. ,,We zeiden eerst: geen deal is beter dan een slechte deal. Nu is het: welke deal dan ook is beter dan geen deal.”