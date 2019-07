Chaos in Hongkong: honderden demonstranten bestormen en vernielen parlementsgebouw

Niemand schuldig aan dood Vic (6) die klem zat in zwembadfil­ter Portugal

11:57 Er is niemand schuldig aan de dood van een 6-jarige jongen uit België die vorige zomer in Portugal overleed nadat hij met zijn arm vast was komen te zitten in een zwembadfilter. ,,Zijn nieuwsgierigheid is hem fataal geworden”, concludeert het Portugese Openbaar Ministerie na onderzoek.