Chaos op vliegveld Lyon: auto scheurt door aankomsthal de vliegbaan op

Topman CBS vertrekt na nieuwe meldingen seksueel wangedrag

9:05 Leslie Moonves, de topman van het Amerikaanse televisienetwerk CBS, is per direct uit zijn functie ontheven. Zijn vertrek volgt op nieuwe onthullingen van het tijdschrift The New Yorker over seksueel wangedrag. Eind juli publiceerden media ook al soortgelijke verhalen over Moonves die geldt als een van de machtigste mannen in Hollywood.