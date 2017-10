Charismatische Jacinda (37) nieuwe premier Nieuw-Zeeland

Madrid schort autonomie Catalonië zaterdag op

10:33 De Catalaanse leider Carles Puigdemont blijft onduidelijk over de onafhankelijkheid van Catalonië. Hij had tot vandaag 10.00 uur de tijd gekregen van de Spaanse premier Mariano Rajoy om aan te geven of hij over zal gaan tot het uitroepen van de onafhankelijkheid. In een brief aan Rajoy heeft hij nu laten weten dat hij dat gaat doen als de regering het aanbod tot onderhandelen afwijst.