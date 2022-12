Charles breekt met traditie: kersttoespraak in St George’s Chapel van Windsor Castle

Mysterie rond overleden Nederlands ‘gouden koppel’ in Colombia krijgt nieuwe wending

De twee verliefde Nederlanders die afgelopen zomer tijdens hun vakantie in Colombia om onduidelijke redenen het leven lieten, zijn mogelijk omgekomen na het drinken van een geestverruimend drankje. Dat schrijven diverse Colombiaanse media op basis van een persconferentie van de politie. In eerste instantie werd gedacht dat de doodsoorzaak voedselvergiftiging was. Volgens bekenden van de nabestaanden klopt de berichtgeving in de Colombiaanse media niet en staat de doodsoorzaak nog helemaal niet vast.

