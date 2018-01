Charmeoffensief levert Turkse president weinig op: EU-lidmaatschap onrealistisch

President Erdogan en zijn minister van Buitenlande Zaken hoopten met hun charmeoffensief in Frankrijk en Duitsland de relatie met Europa nieuw leven in te blazen. Maar boodschap is duidelijk: lidmaatschap van de EU is niet realistisch.

De Franse president Emmanuel Macron ontving zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan vorige week met alle egards. Ze begroetten elkaar als oude vrienden. Nogal een verschil met vorige zomer toen het kersverse staatshoofd van Frankrijk zei dat opereren op het internationale toneel echt niet zo cool was. ,,Ik ben degene die om de tien dagen met Erdogan moet praten."



Met die telefoongesprekken wist Macron wel gedaan te krijgen dat Erdogan uiteindelijk opdracht gaf twee Franse journalisten vrij te laten, die waren opgepakt in het Koerdische zuidoosten van Turkije op beschuldiging van steun aan het terrorisme.

Toenadering

Terwijl de betrekkingen met NAVO-bondgenoten als Duitsland en Nederland door het omstreden referendum voor de machtsuitbreiding van Erdogan fors verslechterden, groeide de toenadering tussen Turkije en Frankrijk. De vorige presidenten, Sarkozy en Hollande, benadrukten steeds dat Turkije nooit lid kon worden van de EU. Macron nam het een paar maanden geleden juist op voor Turkije, toen Oostenrijk voorstelde de in coma verkerende toetredingsonderhandelingen definitief af te breken.



Macron noemde Turkije 'een onmisbare bondgenoot'. Onder meer in de strijd tegen uit Syrië en Irak terugkerende jihadisten. Ook patrouilleert de Turkse grenspolitie sinds 2016 intensiever om migranten op te pakken die via Griekenland en Bulgarije naar Europa proberen te reizen. Turkije huisvest 3,4 miljoen Syrische vluchtelingen. En Frankrijk is een grote handelspartner van Turkije,

Verenigde Staten

De regeringsgezinde pers in Turkije steekt de loftrompet over de ontmoeting tussen Erdogan en Macron. ,,Frankrijk kan de plaats innemen van de Verenigde Staten als de strategische partner van Turkije in het Midden-Oosten en elders", aldus het hoofdredactioneel commentaar van Daily Sabah.



Gewezen wordt op de deal die Turkish Airlines sloot met het Europese consortium Airbus om 25 passagiersvliegtuigen te kopen in plaats van die van het Amerikaanse Boeing. Parijs en Ankara staan ook zij aan zij in hun verzet tegen Trumps beleid rond Jeruzalem, de ontwikkelingen in Iran, en de rol van Saoedi-Arabië in Jemen en Libanon.

'Hypocriet'