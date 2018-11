Chauffeur zet alle passagiers uit bus omdat ze geen plaats maakten voor rolstoel

Japanse ramptrein had ontwerp­fout

3:01 De Japanse fabrikant van de trein die in oktober in Taiwan ontspoorde heeft gezegd dat er een ontwerpfout is ontdekt bij de trein. Door de fout, die waarschijnlijk lag in de bedrading, is het centrale controlesysteem niet gewaarschuwd nadat de machinist een automatische veiligheidsfunctie had uitgeschakeld.