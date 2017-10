Che Guevara: held of doorgeslagen strijder?

Volledig scherm © REUTERS Op een plein in het plaatsje La Higuera legt de Boliviaanse president Evo Morales een bloemenkrans neer. Hij staat temidden van duizenden mensen, die zich daar hebben verzameld rondom het standbeeld van Che Guevera, zo omschrijft de krant Pagina Siete.



Het is de dag waarop de guerrillastrijder overleden is. Al sinds afgelopen donderdag zijn er ter ere van Guevara verschillende festiviteiten en plechtigheden georganiseerd. Speciale genodigden zijn onder meer de vicepresidenten van Cuba en Venezuela. Ook Guevara’s broers komen langs om hem te eren.



De grootte van het evenement bewijst maar dat de revolutionair nog steeds leeft onder de bevolking. ,,In Latijns-Amerika is hij nog altijd een symbool voor verandering”, aldus journalist Bram de Graaf. Hij trad afgelopen jaar in Guevara's voetsporen om diens invloed in Latijns-Amerika te onderzoeken voor het boek Che is hier. Vooral studenten sympathiseren volgens hem met de strijder.

Volledig scherm Boliviaanse president Evo Morales wandelt een deel van de Che-route ter ere van de vijftigste sterfdag van Che Guevara. © AFP

Individuele vrijheid

In Europa is Guevara vooral bekend van posters en t-shirts. Onder meer de film The Motorcycle Diaries droeg bij aan zijn populariteit. Daarin is te zien hoe de jonge Che, na het behalen van zijn diploma als arts, door Latijns-Amerika reist op zijn motor.



Zelf afkomstig uit een redelijk rijke familie, schrikt hij van de omstandigheden waarin anderen leven. Hij sympathiseert vooral met de indianen, wiens land is ingepikt door de Amerikanen. Door de beelden van armoede wordt Guevara warm gemaakt voor een socialistische revolutie tegen de corrupte regimes.

Volledig scherm The Motorcycle diaries. - The Motorcycle Diaries - motorcycle.jpg

Hoewel de film een inkijkje geeft in de jeugd van Guevara, weten volgens De Graaf weinig mensen in Europa precies hoe het de strijder verging. ,,In Europa staat Guevara vooral symbool voor mensen die individuele vrijheid willen en zich verzetten tegen instanties.”

Revolutie

Volledig scherm Ook in Cuba wordt de guerrillastrijder herdacht. © Getty Images Maar wie was de strijder dan precies? Het gaat om Ernesto Guevara (1928-1967), zelf geboren in Argentinië, was een marxistisch revolutionair en Cubaans guerrillaleider. Hij was lid van Fidel Castro's Revolutionaire Beweging van de 26e juli, die in 1959 in Cuba via een revolutie aan de macht kwam.

Daarna bekleedde hij verschillende posten in de nieuwe Cubaanse regering. Hoewel hij door sommigen wordt beschouwd als held, keurt niet iedereen zijn bijdrages goed. Zo had de guerrillastrijder de leiding over het fort in Havana, waar tegenstanders van Fidel Castro massaal werden gefusilleerd.



,,Eén van zijn beste vriendinnen nuanceerde zijn bijdrage door te zeggen: ‘Hij was niet bekend op Cuba , hij voerde alleen orders uit’”. Toch zou je volgens De Graaf wel kunnen zeggen dat hij een beetje is doorgeslagen in zijn ideaal om de wereld te verbeteren.

Rusteloos

Zo was de strijder nogal rusteloos. Na een korte regeringsperiode besloot hij al snel om naar andere landen te trekken. Hij wilde onder meer in Bolivia de revolutie ontketenen. Maar daar sloeg de strijd voor gelijkheid veel minder aan dan hij had verwacht.

De steun van de bevolking bleek vrij klein te zijn. Ook sprak hij niet het goede dialect, wat het moeilijk maakte om met de bevolking te communiceren. In de tussentijd kwamen tijdens een gewapende strijd tegen het Boliviaanse leger maar liefst 58 soldaten om het leven, waardoor zijn populariteit niet groeide.

Enkele oud-militairen begrijpen dan ook niet goed waarom Guevera nu wordt verheerlijkt. ,,De Boliviaanse Staat heeft de verplichting ons eer te betuigen want wij hebben ons vaderland verdedigd." zo verklaarde Mario Moreira, een vertegenwoordiger van de militairen die vochten tegen 'Che'.

Indiaanse president

Dat er zo uitgebreid bij zijn vijftigste sterfdag wordt stilgestaan, kan volgens De Graaf dan ook alleen omdat Bolivia een Indiaanse president heeft die Che nastaat. Herdenkingen waren er al sinds 1997, maar niet op zo grote schaal. ,,Evo Morales heeft Guevara in ere hersteld nadat de strijder lange tijd werd doodgezwegen.” Nu is het dorpje zelfs een bedevaartsoord.