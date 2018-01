Chelsea Manning gaat de Amerikaanse politiek in

De vroegere soldaat, toen nog onder de naam Bradley Manning, werd vorig jaar in mei vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Manning had 35 jaar gekregen voor het lekken van honderdduizenden diplomatieke berichten en militaire bestanden naar de klokkenluiderssite Wikileaks. Het draaide vooral om de oorlogen in Irak en Afghanistan, meteen het grootste lek van geheime informatie ooit uit de Amerikaanse geschiedenis.



De Democratische president Barack Obama gaf haar in januari een forse strafvermindering. De verklaring luidde dat Manning haar verantwoordelijkheid had erkend, spijt had betuigd en (voldoende) tijd in de gevangenis had doorgebracht. In de gevangenis onderging Manning een geslachtsverandering. Nu is ze voorvechter voor de rechten van transgenders.



Om senator te worden in Maryland moet een kandidaat minstens 30 jaar oud zijn, zeker 9 jaar Amerikaans burger zijn en een inwoner zijn van de staat tijdens de verkiezingstijd, zo meldt de Maryland State Board of Elections. Een veroordeling voor een misdrijf lijkt een kandidatuur niet in de weg te staan.