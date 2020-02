Chen Nini zoekt een ziekenhuisbed voor haar moeder in Wuhan − tevergeefs

Na uren rondrijden staat Chen Nini op een parkeerterrein bij een militair ziekenhuis in Wuhan. Haar doodzieke moeder ligt op de achterbank. Het is al een tijdje donker, en Chen heeft gehoord dat bij dit hospitaal nog een bed vrij is. “Ik sta hier op goed geluk,” vertelt ze via de telefoon. “Wanhopig als ik ben, is dit alles wat ik kan doen.” Er mogen geen privéauto’s meer de weg op in de stad waar het virus is uitgebroken en toch ging Chen met haar moeder het ene na het andere ziekenhuis langs. De situatie van Chen Wentao (59) is kritiek. Ze kan nog amper praten, heeft koorts, hoest en is incontinent.