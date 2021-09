China bouwt gigantisch ‘hightech’ quarantainecomplex; robot brengt voedsel

Steeds meer landen openen hun grenzen voor reizigers, maar China houdt vast aan strenge maatregelen. Het nieuwste voorbeeld is een speciaal gebouwd quarantainehotel met vijfduizend kamers in miljoenstad Guangzhou in het zuiden van China, waar reizigers drie keer per dag eten krijgen bezorgd door robots.

Op een plek zo groot als 46 voetbalvelden zijn in Guangzhou in drie maanden tijd dikke rijen appartementengebouwen - steeds drie verdiepingen hoog - uit de grond gestampt. Kosten: 223 miljoen euro, schrijft CNN. Hier worden over een paar dagen de reizigers geplaatst die van buiten China komen, die nu nog in geselecteerde hotels verspreid over de stad (18,7 miljoen inwoners) in quarantaine moeten. Op die manier hoopt de overheid de contacten tussen bewoners en geïmporteerde coronagevallen te reduceren.

Reizigers worden vanaf het vliegveld van de grote handels- en havenstad direct in speciale bussen naar het complex gebracht, waar ze twee tot drie weken in quarantaine moeten blijven. Elke kamer is uitgerust met een videochatcamera en een ‘kunstmatig intelligente’ thermometer. Drie keer per dag bezorgt een robot eten; alles is erop ingericht dat de medewerkers zo min mogelijk contact hoeven te hebben met de mensen in quarantaine. ,,Dit is het meest state-of-the-art quarantainecentrum in de wereld. Zeer hightech en geavanceerd”, stelt Yanzhong Huang, gezondheidsexpert bij de denktank Council on Foreign Relations.

De 184 medewerkers wacht een zware taak, omdat zij effectief gezien in lockdown moeten - het complex fungeert immers als bubbel los van de rest van de stad. De medische staf werkt 28 dagen in het quarantainecentrum, gaan dan een week in isolatie en daarna nog twee weken in thuisquarantaine voordat ze weer naar buiten mogen, schreef de Chinese krant Guangzhou Daily.

Het nieuwe quarnatainehotel in vogelvlucht, lees hieronder verder:

Het Guangzhou Internationale Gezondheidsstation, zoals het wordt genoemd, is het eerste in China. Volgens experts zullen er meerdere van dit soort centra volgen, nu de Chinese regering een zero-tolerance beleid voert ten aanzien van het coronavirus. In Dongguan, een uur rijden vanaf Guangzhou, wordt er gewerkt aan een centrum van tweeduizend kamers. ,,Chinese leiders verwachten dat het nog wel even duurt tot deze pandemie over is en China houdt de strenge regels aan de grens’’, zegt Huang. ,,Deze quarantainecentra helpen die strategie vast te houden.”

Uitbraak

Achttien maanden lang konden er vrijwel geen reizigers het Aziatische land binnen laten. Wie wel binnen mocht, moest verplicht twee weken in hotelquarantaine gevolgd door nog een week thuisisolatie - gevaccineerd of niet. Desondanks zorgde de deltavariant in mei voor nog een uitbraak in de provincie Guangdong, waar Guangzhou in ligt. Zo'n 90 procent van de buitenlanders kwam China op dat moment binnen via Guangzhou. Er zaten toen 30.000 mensen in quarantaine in 300 geselecteerde hotels.

Het quarantainecentrum dat deze week opent, is ‘net op tijd’ voor de bezoekers van de China Import en Export beurs, dat half oktober begint. Dat halfjaarlijkse evenement is China's grootste handelsbeurs, waar normaal gesproken tienduizenden bedrijven van over de hele wereld naartoe gaan. Hoewel dit jaar alleen binnenlandse handelaren welkom zijn, worden er toch ook buitenlandse bedrijven verwacht.

