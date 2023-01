China dreigt met ‘maatregelen’ vanwege coronatests voor reizigers uit het land

Groeiende lijst landen

China ergert zich al een tijdje aan de reacties elders in de wereld op de nieuwe corona-uitbraak in China. Australië en Canada sloten zich deze week aan bij een groeiende lijst van landen die reizigers uit China verplichten een coronatest te doen voordat ze aan boord gaan van hun vlucht. Andere landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, India, Japan en verschillende Europese landen, hebben eveneens maatregelen ingesteld voor reizigers uit China vanwege bezorgdheid over een gebrek aan informatie over nieuwe besmettingsgolven in China en de vrees voor mogelijke nieuwe varianten van het virus. Chinezen die op Schiphol aankomen zijn niet verplicht zich te laten testen op corona .

In een reactie zei een woordvoerder van het Witte Huis dat China ‘geen reden heeft voor vergelding’ tegen landen die ‘voorzichtige gezondheidsmaatregelen nemen om hun burgers te beschermen’. De Amerikaanse reisbeperkingen voor Chinezen waren ‘gebaseerd op volksgezondheid en wetenschap’. Ook de Franse premier Elisabeth Borne verdedigde de tests voor Chinezen. Vanaf vandaag moet iedereen die van China naar Frankrijk vliegt een negatieve test overleggen die in de afgelopen 48 uur is afgenomen. Bij aankomst zal er daarnaast willekeurig worden getest. ,,Wij zitten in onze rol, mijn regering heeft haar rol, de Fransen beschermen”, zei Borne gisteren op de radio.



Groot-Brittannië eist dat passagiers uit China vanaf morgen een coronatest doen voordat ze aan boord van het vliegtuig gaan. De Zweedse regering bereidt zich voor reisbeperkingen te kunnen invoeren. ,,Tegelijkertijd voeren we een dialoog met onze Europese collega’s om in de EU zoveel mogelijk dezelfde regels te krijgen”, aldus minister van Justitie Gunnar Strömmer in een verklaring.Oostenrijk is vooralsnog - net als België - van plan het afvalwater van alle vliegtuigen die uit China aankomen te testen op nieuwe varianten van het coronavirus.