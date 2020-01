China huilt na dood straatarme en vrijgevige studente (24): 'Ze leefde op 25 cent per dag’

Een Chinese studente die jarenlang slechts 25 cent per dag te besteden had, is gisteren overleden aan de gevolgen van hartfalen, veroorzaakt door ernstige ondervoeding. De 24-jarige Wu Huayan woog op het moment van haar overlijden iets meer dan twintig kilo. Ze kon vijf jaar lang geen eten of ziekenhuiskosten betalen omdat ze al haar geld in haar broer moest investeren, die geestesziek is.

Het tragische levensverhaal van Wu Huayan is de afgelopen week in China als een bom ingeslagen. De vrouw, die een universitaire studie volgde en volgens haar omgeving zeer getalenteerd was, moest jarenlang de restjes bij elkaar schrapen om de dagen door te komen. Haar ouders verloor ze al op jonge leeftijd en haar jongere broer had veel begeleiding nodig vanwege een zware psychische stoornis.

Na het verlies van hun vader en moeder werden de twee opgevangen door hun grootmoeder, en later door een oom en tante die slechts 300 yuan (omgerekend 40 euro) per maand opzij konden leggen. Per persoon dus twintig euro, maar Wu hield het geld niet voor haarzelf. Ze investeerde bijna alles in de medische behandelingen voor haar jongere broer, zodat hij alsnog een leven kon hebben.

Vrijgevigheid

Haar vrijgevigheid zorgde ervoor dat Wu iedere dag slechts 2 yuan (25 eurocent) te besteden had. Volgens Chinese media at ze vijf jaar lang niets anders dan rijst en pepers. Toen haar gezondheid eind vorig jaar extreem achteruit ging en vrienden haar naar het ziekenhuis brachten, woog ze net iets meer dan twintig kilo. De artsen schrokken zich wezenloos en constateerden dat haar wenkbrauwen en vijftig procent van haar haar uit waren gevallen, als gevolg van haar slechte eetpatroon.

,,Ik had altijd veel haar. Maar in het derde jaar van de middelbare school begon mijn haar in knobbels uit te vallen, net als mijn wenkbrauwen”, vertelde Wu vlak voor haar overlijden in een spraakmakend televisie-interview. Daarin vertelde ze ook over haar financiële situatie. ,,Ik ben helaas niet zoals de meeste jongeren die geld kunnen vragen aan hun ouders zodra ze het weer hebben uitgegeven. Ik heb geen ouders.”

‘Geen kracht in ledematen’

Het ging al langere tijd slecht met Wu’s gezondheid. Omwille van haar financiële situatie wilde ze eigenlijk helemaal niet geholpen worden, maar haar klasgenoten en vrienden wisten haar na lang aandringen op andere gedachten te brengen. In een interview met een lokale krant vertelde Wu dat ze besefte dat ze extreem ondervoed was, maar dat ze het zich simpelweg niet kon veroorloven om naar het ziekenhuis te gaan, vanwege haar broertje.

,,Ik voelde vaak geen kracht in mijn ledematen, kon niet slapen en mijn voeten begonnen ontzettend op te zwellen,’ vertelde ze onder meer. Steeds meer mensen in China kregen van haar verdrietige situatie te horen, en besloten in te grijpen. Inzamelingsacties werden opgezet en donaties stroomden binnen. Opeens had Wu genoeg geld om naar de dokter te gaan, maar het kwaad bleek al geschied. Wu was al zo extreem ondervoed en leed al aan zo veel ziektes, dat de artsen niets meer voor haar konden betekenen. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis.

De 24-jarige studente groeide op in Guizhou, een van de armste provincies in China. Haar verhaal heeft de extreme armoede in dit deel van het land nog meer onder de aandacht gebracht. Hoewel de Chinese economie de afgelopen decennia een hoge vlucht heeft genomen, merken veel inwoners daar niets van. Uit onderzoek blijkt dat er nog ruim dertig miljoen mensen op het platteland wonen die nog altijd onder de nationale armoedegrens van circa twee euro per dag leven.

Armoede in China

Voor de Chinese president Xi Jinping is de bestrijding van extreme armoede een van de belangrijkste pijlers van de overheid voor 2020. De wereldleider richtte zich tijdens zijn nieuwjaarsspeech rechtstreeks tot het Chinese volk. ,,Alles bloeit in ons moederland”, aldus Xi. Het afgelopen jaar zijn tien miljoen Chinezen uit de armoede gehaald, benadrukte de president. Het jaarinkomen per hoofd van de bevolking is gestegen naar 10.000 dollar wat nooit eerder zo hoog was.