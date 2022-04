China meldt meeste besmettingen sinds begin pandemie, Sjanghai nog in lockdown

Meer dan 80 procent van de gedocumenteerde besmettingen is vastgesteld in Sjanghai. Alle 26 miljoen inwoners van de grootste stad van China zitten sinds vorige week in lockdown, die onlangs werd verlengd. De maatregel moet het aantal infecties terugdringen, maar heeft voedseltekorten tot gevolg en er is onvrede over het uitzitten van besmettingen in speciale isolatiefaciliteiten.