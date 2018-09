China neemt eigen maatregelen wegens legersancties VS

Rusland wilde Assange helpen vluchten, twee ontsnap­pings­po­gin­gen afgeblazen

7:11 Russische diplomaten beraamden vorig jaar in het diepste geheim een ontsnappingsplan voor WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die al zes jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen leeft. Dat onthulde de Britse krant The Guardian.