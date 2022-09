China-onderzoeker Ties Dams: ‘Kans op nieuwe koude oorlog met China’

Britse koningin Elizabeth (96) overleden, duizenden mensen rouwen bij Buckingham Palace

De Britse koningin Elizabeth is gisteren op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral overleden. Ze overleed vredig, aldus Buckingham Palace. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.

9 september