China veroordeelt bemoeienis VS met Hongkong

In een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VS dat het land moet stoppen zich te mengen in interne zaken van Hongkong en China en dat de regering moet voorkomen dat de wetsvoorstellen over Hongkong ook wetten worden.

De Amerikaanse Senaat had eerder op de dag unaniem wetgeving aangenomen die erop gericht is de mensenrechten in Hongkong te beschermen tijdens de hevige protesten in de stad. De politie en het leger treden hard op tegen de demonstranten, die al weken in opstand komen tegen de invloed van China. Volgens Jim Risch, de voorzitter van het Foreign Relations Committee is de maatregel ‘een belangrijke stap voorwaarts in het verantwoordelijk stellen van de Communistische Partij in China’. Het land onderdrukt in Hongkong ‘fundamentele vrijheden’, aldus Risch.