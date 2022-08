‘China wil met militaire oefening bij Taiwan vooral het eigen volk overtuigen’

met Video Munitiede­pot Duitse politie ontploft: explosies en brand in bos bij Berlijn, brandweer kan niet dichtbij komen

In een bos in Berlijn is vanochtend een grote brand ontstaan na een explosie in een munitieopslagplaats van de Duitse politie. De brandweer meldt dat de brand woedt in het Grunewald, in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad.

12:30