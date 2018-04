Chinees ruimtestation van 9 ton neergestort boven Stille Oceaan

Witte Pasen in Noord-Duitsland

7:40 Bar winterweer heeft het noorden van Duitsland en ook Berlijn een witte Pasen bezorgd. Aan de Oostzeekust in Mecklenburg-Vorpommern viel volgens Deutscher Wetterdienst (het Duitse KNMI) plaatselijk 35 centimeter sneeuw. Zo'n dik pak in april was voor het laatste gemeten in 1970.