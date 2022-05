Chocola, honing en mondkapjes om terreuraanslagen te financieren

Londen overweegt bestuur Maagden­eilanden over te nemen na arrestatie drugs smokkelen­de premier

Het Verenigd Koninkrijk overweegt om de bestuurlijke autonomie van de Britse Maagdeneilanden op te schorten en het gebied weer rechtstreeks onder Londens gezag te plaatsen. Die geadviseerde maatregel staat in een vrijdag gepubliceerd onderzoeksrapport over corruptie bij de regering van de eilandengroep in de Caraïben.

