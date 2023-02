Choreograaf Danstheater zegt sorry na besmeuren recensent met poep: ‘Emotionele kortsluiting’

De Duitse choreograaf Marco Goecke (50) heeft zijn excuses aangeboden voor de ‘hondenpoepaanval’ op een balletcritica, zaterdagavond in Hannover. In een verklaring vroeg hij haar dinsdag om vergeving, maar daar hoeft hij niet op te rekenen. Toch besluit het Nederlands Dans Theater in Den Haag de tournee van Goeckes voorstelling In the Dutch Mountains na de excuses door te laten gaan.

‘Mijn excuses voor mijn impulsieve gedrag’, schrijft hij aan het begin van de door zijn management in Berlijn verspreide verklaring. ‘Maar ik vraag ook om enig begrip, in ieder geval voor de redenen waarom ik uiteindelijk zo ben ontploft’, luidt het. Daarna biedt hij alle betrokkenen, in de eerste plaats zijn slachtoffer Wiebke Hüster (57), zijn ‘oprechte excuses’ aan voor zijn ‘absoluut niet goed te praten’ actie. ‘Achteraf realiseer ik me dat dit een beschamende emotionele kortsluiting was en een overdreven reactie.’

Hüster noemde de verklaring in een reactie aan de regionale omroep NDR Nedersaksen ‘hoogst onaanvaardbaar’ en ‘geen excuus voor het fysiek brute geweld’ dat Goecke haar aandeed.

De ‘hondenpoepaanval’ vond plaats tijdens de eerste pauze van de première van de balletvoorstelling Glaube – Liebe – Hoffnung (geloof-liefde-hoop). Goecke viel de balletcritica volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung - de krant waarvoor ze werkt - eerst verbaal en daarna fysiek aan. ‘Hij versperde onze nietsvermoedende recensent de weg en vroeg boos wat ze te zoeken had bij de première. Kennelijk geprovoceerd door haar recensie van zijn Haagse balletvoorstelIing In the Dutch Mountains (vrijdag) dreigde hij aanvankelijk om haar ‘eruit te zetten’ en beschuldigde hij haar ervan verantwoordelijk te zijn voor het opzeggen van balletabonnementen in Hannover.’

Goecke raakte steeds meer van streek en werd uiteindelijk fysiek, vervolgt de krant. ‘Hij haalde een gevuld hondenpoepzakje tevoorschijn en besmeurde het gezicht van onze dansrecensent met de inhoud ervan. Daarna verdween hij ongehinderd door de overvolle foyer.’

Eigen hond

De balletcritica zei in een toelichting tegen het Duitse persbureau DPA dat Goecke haar ervan had beschuldigd ‘altijd zulke persoonlijke recensies te schrijven.’ Vervolgens haalde de choreograaf - die zijn teckel bij zich had - een hondenpoepzakje uit zijn zak en wreef met de open kant de ontlasting in haar gezicht. ,,Toen ik merkte wat hij deed, begon ik te schreeuwen.” Nadat een woordvoerder van het theater haar had geholpen zichzelf schoon te maken in Goeckes wasruimte, reed de journaliste naar de politie om aangifte te doen van belediging en mishandeling.

Goecke zei maandag geen spijt te hebben van zijn gedrag. Hij wilde naar eigen zeggen met Hüster praten over haar kritiek maar ze reageerde volgens hem ‘agressief en arrogant’. Daarop smeerde hij de inhoud van het hondenpoepzakje van zijn teckel, dat hij net weg wilde gooien, in haar gezicht. ,,Ze gooide ook jarenlang met stront naar mij’’, zei de choreograaf tegen de regionale omroep. Hij kan naar eigen zeggen leven met slechte recensies maar de ‘uitroeiingskritiek’ van Hüster is volgens hem persoonlijk en dat al 20 jaar.

Op dat laatste kwam hij dinsdag terug in zijn verklaring. Het is in zijn ogen ‘gepast’ als de media opnieuw nadenken over ‘een bepaalde vorm van berichtgeving die destructief, kwetsend en schadelijk is voor de hele culturele sector.’

Nederlands Dans Theater

Aan het Nederlands Dans Theater in Den Haag, waaraan Goecke sinds seizoen 2013-2014 verbonden is als choreograaf, liet de Duitser weten ‘spijt te hebben’ van de manier waarop hij zaterdagavond in Hannover zijn ongenoegen uitte ‘over de zeer negatieve recensie’ van Hüster. ‘Ik ging veel te ver. Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten.’

‘Ik realiseer nu dat ik met mijn daad ook de medewerkers van NDT in de problemen heb gebracht. Ik heb spijt dat ik mogelijk schade heb toegebracht aan de reputatie van NDT, al jaren een gewaardeerde opdrachtgever. Hiervoor bied ik mijn excuses aan.’

Het Staatstheater in Hannover verbood Goecke voor onbepaalde tijd de toegang en schorste hem tijdelijk.