Clandestiene drank Indonesië levensgevaarlijk: deze maand al 82 doden

Om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen heeft de politiecommissaris van Jakarta, Indra Jafar, opdracht gegeven om de handel in illegale alcohol nauwlettend in de gaten te houden. ,,Wij willen dat mensen het ons melden, als ze merken dat er jamu (een traditionele kruidendrank) wordt verkocht'', zei hij vorige week.



Inmiddels zitten er 12 mensen vast voor de illegale stook, meldt de South China Morning Post. Zij hielden er verschillende methoden op na. Zo was er een man die pure alcohol mengde met Coca Cola en energiedrank. Een illegale producent op West-Java stopte onder meer muggenspray in zijn brouwsel.



Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in zijn reisadvies voor Indonesië voor het gevaar van lokaal gestookte arak, een rijstwijn aangelengd met methanol. ,,Drink geen lokaal gestookte arak in Indonesië'', aldus het departement, dat wijst op tientallen doden die al zijn gevallen door de consumptie van lokaal gestookte arak.