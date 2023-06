Climax in Antwerpse drugsoorlog: hoofdrechercheur opgepakt voor lekken aan criminelen

Een 43-jarige hoofdrechercheur van de Belgische politie is opgepakt op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie aan drugscriminelen. De man is na ondervraging vrijgelaten, maar voorlopig op non-actief geplaatst. De rechercheur van Marokkaanse afkomst kent het Antwerpse drugsmilieu als geen ander, maar dat bezorgt hem niet veel vijanden. Geruchten over lekken van info aan bevriende criminelen, doen al langer binnen het politieteam de ronde.

Tien dagen geleden vielen de collega’s van Brussel binnen in de kantoren van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. Zij hadden het gemunt op het kantoor van een hoofdrechercheur van de drugsbrigade. De man die ook in Antwerpen woont, kreeg ook thuis de Brusselse rechercheurs over de vloer.

De 43-jarige man werd meegenomen voor verhoor en bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Na afloop werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. De politie heeft hem onmiddellijk geschorst.

,,Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van aantijgingen in het kader van zijn functie als rechercheur”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het federaal parket. ,,Er wordt onderzocht of hij info uit onderzoeken heeft doorgegeven en in welk kader dat dan gebeurd zou zijn.”

Hoog aangeschreven

De hoofdrechercheur is een Antwerpenaar van Marokkaanse afkomst en maakte carrière als drugsrechercheur van de lokale politie. Zo'n zes jaar geleden stapte hij over naar de afdeling drugs bij de federale gerechtelijke politie (FGP). Bij zijn collega’s stond de rechercheur hoog aangeschreven, onder meer omdat hij ook beëdigd vertaler Marokkaans-Nederlands is.

Binnen het Antwerpse drugsmilieu daarentegen gaan al jaren geruchten dat de hoofdinspecteur bepaalde mensen zou rekruteren en bevriende criminelen uit de wind zou zetten door hen te tippen over lopende onderzoeken of nakende invallen. Onder meer een witwasonderzoek tegen een Marokkaanse familie met verschillende handelszaken liep jaren geleden met een sisser af, omdat alle zaken ineens verlies draaiden.

Bij eerdere onderzoeken kwamen de nauwe banden tussen de hoofdinspecteur en een familie aan het licht waarvan recent iemand werd ontvoerd na een mislukte drugsdeal. De ontvoerders lieten de man na een maand vrij zonder dat de politie hoefde in te grijpen.

Het Antwerpse parket reageert niet op deze geruchten en roddels. ,,Het is te voorbarig om in deze fase van het onderzoek al bepaalde conclusies te trekken. Voorlopig is de rechercheur op non-actief gezet”, zegt woordvoerder Kristof Aerts.

De Hulk

De rechercheur van de federale gerechtelijke politie is de tweede Antwerpse rechercheur in drugszaken die in de problemen komt sinds de kraak van chatdienst Sky ECC. Gewezen speurder Dario L., bijgenaamd De Hulk, werd eerder al opgepakt. Hij werkte bij de lokale politie Antwerpen op de afdeling drugs.

In zijn vrije tijd kwam hij in contact met drugscrimineel Alain D.R., die hem tegen betaling informatie over drugscriminelen ontfutselde. In totaal zou hij tientallen keren hebben gezocht in de databank van de politie. Zo zocht hij onder meer op of drugsbaron Flor B., bijgenaamd de Vingerknipper, geseind stond. Dario L. werd in januari veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De politie had hem eerder ontslagen.