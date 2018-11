CNN vindt Trump-spotje racistisch en weigert uit te zenden

VIDEODe Amerikaanse nieuwszender CNN weigert een van de laatste spotjes van president Donald Trump uit te zenden. Volgens CNN is het campagnefilmpje racistisch. In de omstreden video maakt Trump dankbaar gebruik van de migrantenkaravaan die op dit moment door Mexico op weg is naar de grens met de Verenigde Staten. Volgens Trump is de mensenstoet 'een groot gevaar voor Amerika’.

De enorme karavaan met naar verluidt zevenduizend migranten, waar voornamelijk mensen uit Honduras, El Salvador en Guatemala in lopen, komt Trump goed uit in deze aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van komende dinsdag. Bijna elke dag refereert hij in zijn toespraken en op Twitter aan de migrantenstroom die op zijn land afstevent, en die voor ‘groot gevaar’ gaat zorgen.

Sommige van de migranten zouden uit economisch oogpunt hun thuisland hebben verlaten, anderen zijn op de vlucht voor (jeugd)bendes en ander geweld. Volgens Trump zit de karavaan echter vol met criminelen en gelukszoekers. In het spotje haalt hij daarbij steeds één man aan: die illegale Mexicaanse immigrant Luis Bracamontes, die eerder twee politieagenten doodschoot. Bracamontes staat volgens Trump symbool voor de mensen in de karavaan. Opvallend genoeg kwam Bracamontes juist het land binnen onder de Republikeinse president Bush en werd hij het land uitgestuurd door de Democraat Clinton.

In het filmpje roept de president op tot één ding: ‘De karavaan moet gestopt worden’. Om dat voor elkaar te krijgen heeft Trump inmiddels vijfduizend militairen gestuurd om de stoet tegen te houden, ondanks dat het nog enkele weken kan duren voordat de migranten bij de grens arriveren.

De beelden van migranten, die lopend en liftend ruim 2.500 kilometer afleggen, gaan de wereld over. De mensen lopen uit veiligheid in een grote groep. Een reis met een mensensmokkelaar kost al gauw 10.000 dollar, en mensen die alleen reizen hebben grote kans onderweg mishandeld of verkracht te worden.

CNN

Het spotje waar Trump oproept om dinsdag republikeins te stemmen, om zo Amerika te beschermen, is op enkele zenders in de Verenigde Staten te zien, maar niet bij CNN. De nieuwszender heeft vandaag in een reactie op een tweet van Donald Trump jr, de zoon van de president, bevestigd dat ze het campagnefilmpje inderdaad niet uitzenden. ,,CNN heeft overvloedig duidelijk gemaakt dat deze advertentie racistisch is. Toen we gevraagd werden een ​​versie van deze advertentie uit te zenden, hebben we dan ook geweigerd”, reageert de zender.

Trump heeft nog niet gereageerd op de mededeling van CNN. Volgens zijn zoon is CNN te druk met het maken van fake news.

Volledig scherm President Donald Trump arriveert voor een campagne in Indianapolis © REUTERS

Volledig scherm De karavaan met mensen onderweg naar de grens. © AFP