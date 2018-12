Colombia onderzoekt moordcomplot president na arrestatie trio

Juncker haalt uit naar EU-lei­ders: ‘Hemelter­gend hypocriet’

9:51 De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft de Europese lidstaten in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag ,,hemeltergende hypocrisie’’ verweten in de discussie over een sterkere Europese grensbewaking.