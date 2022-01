Colorado verbijsterd in sneeuw, na verwoestende bosbranden

,,We mogen van geluk spreken dat we geen lijst van honderd vermiste personen hebben”, zei politiechef Joe Pelle van het district Boulder, nabij Denver, tijdens een persconferentie. Hij voegde eraan toe dat de zoektocht naar de drie vermiste personen moeilijk verloopt. ,,De gebouwen waar deze mensen zich zouden moeten bevinden, zijn volledig verwoest en bedekt onder een sneeuwlaag van twintig centimeter.”

Lees ook Sneeuw smoort verwoestende bosbranden Colorado, grootste gevaar lijkt geweken

Ten minste 33.000 mensen kregen donderdag dringende evacuatiebevelen vanwege de branden, die werden aangewakkerd door windsnelheden van zo’n 160 kilometer per uur. De branden bedreigden de voorsteden van Denver. Een hotel, een winkelcentrum en een appartementencomplex in de gemeente Superior gingen in vlammen op. De plaats ligt bijna 25 kilometer van het centrum van Denver verwijderd.

De gouverneur van Colorado, Jared Polis, riep de noodtoestand uit. Bijna 1.000 huizen werden in de as gelegd, waardoor evenveel gezinnen nu worstelen met de pijnlijke gewaarwording dat 2022 zullen moeten beginnen zonder hun bezittingen of de plaatsen die ze thuis noemen, aldus The Washington Post. ,,De realiteit is dat we nu een plek moeten vinden om te kunnen verblijven”, zei Alex Stickelberger, die bij familie logeert nadat hij met zijn gezin was het zwaar geteisterde stadje Superior was ontvlucht. Uiteindelijk stond meer dan 6000 hectare in brand voordat sneeuwval hielp de laatste vuurhaarden te doven.

Volledig scherm Veel bedrijven in het stadje Superior zijn zwaar beschadigd door de branden. © AFP

Geen gas

Bewoners van nog bestaande huizen mogen geleidelijk terugkeren, maar Clint Folsom, de burgemeester van Superior, waarschuwde voor een volgende ‘uitdaging’: de aardgastoevoer is 'grotendeels nog steeds offline, waardoor het moeilijk wordt huizen te verwarmen in de vrieskou. Vrijwilligers deelden gisteren elektrische ruimteverwarmingstoestellen uit om te voorkomen dat de bewoners bevriezen.

Inmiddels hebben de autoriteiten al hun bevelen kunnen intrekken. Wel wordt mensen met luchtwegproblemen dringend aangeraden binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten, want de sneeuw en de wind houden de rook van de brandende en smeulende vegetatie dicht bij de grond.

Volledig scherm Huizen staan in brand in Superior in het district Boulder County nabij Denver in de Amerikaanse staat Colorado. Inmiddels is het vuur gesmeuld door sneeuwbuien. Drie mensen worden vermist. © via REUTERS

Verwoestende branden

De brand van donderdag langs Colorado’s Front Range besloot een jaar van verwoestende bosbranden in het westen van de Verenigde Staten. In Colorado hebben nu vier van de vijf grootste branden van de staat plaatsgevonden sinds 2018.

Volgens experts zullen soortgelijke gebeurtenissen de komende jaren vaker voorkomen naarmate de klimaatverandering de planeet opwarmt - het vocht uit planten zuigt - en voorsteden blijven groeien in brandgevoelige gebieden. ,,Deze branden zijn anders dan de meeste branden die we in het Westen hebben gezien, in die zin dat het grasbranden zijn die in de winter plaatsvinden”, zegt Jonathan Overpeck, een professor aan de School for Environment en Duurzaamheid aan de Universiteit van Michigan. ,,Uiteindelijk zullen de dingen alleen maar erger worden tenzij we de klimaatverandering stoppen.”

Volledig scherm Mike Jones uit Boulder vindt in het puin van het huis van zijn vriendin een ketting terug. © AFP

Bosbranden in december zijn ongebruikelijk in Colorado. Het ‘brandseizoen’ van de staat loopt doorgaans van mei tot september. Het gebied rond Denver had de hele herfst al te maken gehad met extreme droogte en later ook een historisch gebrek aan sneeuwval. De temperaturen in Colorado, tussen juni en december, waren bovendien de warmste ooit. De grassen werden dik omdat ze een wel natte lente hadden. Vervolgens droogde het gras uit met zeer brandbare sprieten.

De lokale autoriteiten onderzoeken nog steeds wat de laatste brand heeft veroorzaakt, waarbij aanvankelijk was verklaard dat neergestorte hoogspanningslijnen de waarschijnlijke boosdoeners waren. Later werd dat ingetrokken en nu melden lokale media dat er een huiszoekingsbevel is uitgevaardigd tegen een mogelijke verdachte. Details werden niet gegeven. Volgens een recent onderzoek van het Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences van de University of Colorado, Boulder, werd 97% van de lokale bosbranden door mensen veroorzaakt. Oorzaken varieerden van ongelukken op bouwplaatsen tot een auto met een hete uitlaat of weggegooide sigaretten.