Commissie verliest weer kopstuk, Vestager op weg naar uitgang

MET VIDEO Politie onderzoekt sterfgeval Burning Man, tienduizen­den Amerikanen nog vast in modderpoel

Tienduizenden bezoekers van het festival Burning Man in de Amerikaanse staat Nevada zitten al urenlang vast op het festivalterrein. Het doorgaans kurkdroge woestijngebied is door hevige regenval veranderd in een modderpoel. De politie doet onderzoek naar een sterfgeval tijdens