Commissie VS onderzoekt afluisteren van journalisten door regering Trump

Jürgen Conings lijkt nog zwaarder bewapend te zijn dan eerst gedacht, suggereert gevonden rugzak

11 juni Na meer dan drie weken lijkt een eerste echt spoor naar de voorvluchtige Belgische militair Jürgen Conings gevonden te zijn. Een zwarte rugzak, gevuld met jachtmunitie, medicijnen en proviand. Het federaal parket in België is ‘80 tot 90% zeker’ dat die van Conings is. En dat is geen goed nieuws, want het lijkt erop dat hij dan ook nog een jachtwapen op zak zou hebben.