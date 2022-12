Commissie wil Trump vervolgen voor zijn pogingen verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren

De voormalig president moet net als elke andere burger verantwoordelijk gehouden worden voor het overtreden van de wet, vinden de leden. Belangrijk is ook dat hij nooit meer een openbaar ambt bekleedt, vindt vicevoorzitter Liz Cheney. ,,Iemand die zich op dat moment zo gedraagt, kan nooit meer een gezagspositie bekleden. Hij is ongeschikt voor welk ambt dan ook”, benadrukt zij.



Het oordeel van de onderzoekscommissie betekent nog niet dat justitie Trump ook daadwerkelijk in het beklaagdenbankje zal zetten - het is slechts een advies. Jack Smith, tot voor kort werkzaam bij het Kosovo-tribunaal in Den Haag, moet als speciaal aanklager beslissen of Trump echt voor de rechter moet komen voor zijn rol in de Capitoolbestorming en de aanloop daarnaartoe. Dat is politiek ingewikkeld, want Trump heeft al aangekondigd dat hij in 2024 weer verkiesbaar is.



De commissie wil vooral stevig stelling nemen om het Amerikaanse publiek te doordringen van de ernst van de gebeurtenissen van twee jaar geleden. Het advies om Trump te vervolgen is het sluitstuk van anderhalf jaar onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, door extremisten en aanhangers van Donald Trump. De commissie publiceert deze week ook alle bevindingen in een dik eindrapport. Daarvoor zijn meer dan 1000 getuigen verhoord en meer dan een miljoen documenten verzameld. Alleen al de samenvatting beslaat ruim honderd pagina’s.



Daarin wordt Donald Trump aangewezen als hoofdschuldige in het onderzoek naar het geweld op 6 januari 2021. ,,De voornaamste oorzaak van 6 januari was één man, voormalig president Donald Trump, die door vele anderen werd gevolgd”, staat in het rapport. ,,Geen van de gebeurtenissen van 6 januari zou hebben plaatsgevonden zonder hem.”