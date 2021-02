Communicatie Australische hulpdiensten ingeperkt door Facebook

Antwerpse 14-jarigen na lockdown­feest­je opgesloten in kleine, vieze cellen: ‘Ze hebben na vrijlating uren gehuild’

16 februari Zeven Belgische jongeren van 14 jaar hebben zondag urenlang opgesloten gezeten in het justitiepaleis in Antwerpen omdat ze de coronaregels hadden overtreden. Ze moesten er zonder eten of drinken in de kleine, vieze doorgangscellen wachten op hun ondervraging door de jeugdrechter. Hun ouders reageren verontwaardigd: ,,Dit land dreigt door corona een politiestaat te worden.”