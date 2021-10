Congolese ‘kinderen van de zonde’ eisen schadevergoeding van België

Pikante video in Spaanse kathedraal: ‘Excuses aan alle katholie­ken die zich beledigd voelen’

9 oktober Dansende lijven die tegen elkaar aan schuren in de kathedraal van Toledo. Gelovigen wisten even niet wat ze zagen toen ze de nieuwe clip van de Spaanse rapper C Tangana onder ogen kregen. De lokale aartsbisschop verontschuldigde zich bij alle katholieken die zich hierdoor beledigd voelden. ,,Ik wist op voorhand niets van dit project”, klinkt het.