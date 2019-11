Congolese ‘Terminator’ krijgt 30 jaar cel opgelegd voor oorlogsmisdaden

De 46 jaar oude Ntaganda is lid van de Tutsi-stam. De in Rwanda geboren Congolees pleegde de misdaden volgens het strafhof in 2002 en in 2003 in het noordoosten van Congo. Het gaat vooral om moordpartijen onder burgers, het ronselen van kindsoldaten en om talrijke verkrachtingen gepleegd door militieleden. Ntaganda groeide op in Congo, destijds Zaïre, en sloot zich in de jaren 90 aan bij de strijders van de Tutsi Paul Kagame. Hij veroverde in 1994 Rwanda nadat er honderdduizenden Tutsi’s waren afgeslacht. Kagame is een van de voornaamste Afrikaanse leiders geweest die zich met geweld op de natuurlijke rijkdom van het huidige Congo heeft gestort.

Bijnaam

Ntaganda verwierf met zijn gewelddaden de bijnaam ‘Terminator’. Hij heeft alle achttien aanklachten tegengesproken. Hij was zeven jaar voortvluchtig toen hij zich in 2013 plotseling bij de Amerikaanse ambassade in Kigali (Rwanda) overgaf. Waarnemers menen dat hij in het nauw was gedreven door het wegvallen van steun van Kagame.



Zijn advocaten stelden dat Ntaganda als voormalig kindsoldaat zelf óók slachtoffer was in deze zaak. Daar werd echter niet naar geluisterd. In juli hebben de rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag Ntaganda schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die circa zestien jaar geleden in het noordoosten van Congo zijn gepleegd. Zelf heeft de Congolees altijd ontkend.