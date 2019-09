Congres VS onderzoekt of Trump met golf-resort verdiende aan vluchten luchtmacht

Glasgow Prestwick Airport zit flink in de schulden en probeert al enkele jaren het hoofd boven water te houden. Ook Trumps golfresort Turnberry is verliesgevend. Het Congres wil nu weten of uitgaven van het Amerikaanse leger moesten helpen om Turnberry boven de rode streep te houden. Het domein verloor in 2017 4,5 miljoen dollar, maar de inkomsten stegen in 2018 met drie miljoen dollar.

Tussenstops in Schotland

Het House Oversight Committee, de voornaamste onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden, stuurde in juni een brief naar het Pentagon, waarin het erop wees dat het Amerikaanse leger sinds oktober 2017 elf miljoen dollar aan benzine spendeerde op de luchthaven, voor 629 tankbeurten. Dat is markant, aangezien die benzine goedkoper zou zijn als hij zou worden getankt op een Amerikaanse militaire basis. De brief, die vrijdag door de website Politico werd gepubliceerd, haalt ook een artikel van de Britse krant The Guardian aan waaruit blijkt dat de luchthaven een deal heeft met het Turnberry-resort en kamers met korting en gratis rondjes golf aanbiedt voor leden van het Amerikaanse leger.



Zo zou in het voorjaar van dit jaar de zevenkoppige crew van een militair transportvliegtuig tijdens een routine-bevoorradingsvlucht van de VS naar Koeweit een stopover gemaakt hebben om te overnachten in Trumps Turnberry-resort. Het House Oversight Committee probeert al sinds april uit te zoeken waarom het toestel zowel op de heen- als de terugvlucht een tussenstop maakte in Schotland en waarom de crew in het luxueuze resort verbleef.

‘Goedkoopst’

Tijdens voorgaande trips naar het Midden-Oosten landde de C-17 op Amerikaanse luchthavens zoals Ramstein in Duitsland of de marinebasis Rota in Spanje. Af en toe landde het toestel op de Azoren en één keer in het Italiaanse Sigonella, maar ook op die beide plaatsen zijn Amerikaanse militaire bases aanwezig. Een tussenstop in Schotland was tot voor Trumps presidentschap niet standaard. De VS hebben er geen militaire basis. De luchthaven ligt op zo’n 30 kilometer van Trumps resort.

De Amerikaanse luchtmacht liet zaterdag weten dat de stopover van de C-17 ,,niet ongewoon’’ was - Turnberry zou de goedkoopste beschikbare optie geweest zijn - maar deelde mee dat de handelingen en uitgaven van de luchtmacht in Schotland nog verder onderzocht worden.

Stilte bij Pentagon

Het ministerie van Defensie weigert meer informatie te geven. Ook het Witte Huis en de Trump Organization, de holding die de zakelijke belangen van Trump behartigt, zwijgen. De commissie overweegt nu om alternatieve stappen te nemen om het Pentagon te dwingen tot vrijgave van de nodige documenten.

Eerder deze week kwam ook al kritiek op het verblijf van vicepresident Mike Pence in een Trump-resort tijdens zijn bezoek aan Ierland. Het resort lag honderden kilometers verwijderd van Dublin, waar hij zijn afspraken had. Ook dat verblijf wordt onderzocht door het Oversight Committee.