Conservatieve media juichen over aanslag op Rushdie, maar Iraanse regering zwijgt liever

Amerikanen hoeven niet meer in quarantai­ne bij coronabe­smet­ting

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC is klaar met beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat staat in het nieuwste advies. Afstand houden, verplichte coronatests en quarantaines zijn bijvoorbeeld over het algemeen niet meer zinvol, omdat er zo veel is veranderd sinds het virus opdook bijna twee jaar geleden, aldus Greta Massetti van de CDC.

11 augustus