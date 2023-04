Contact Ridouan Taghi opgepakt in Dominicaanse Republiek: ‘Niemand is onvindbaar’

UpdateIn de Dominicaanse Republiek is Dennis G. (47) opgepakt, in het criminele milieu bekend als ‘Rasta’. Hij wordt door de opsporingsdiensten beschouwd als een crimineel contact van Ridouan Taghi en werd al een tijd internationaal gezocht

Dennis G. zou een zodanige vertrouweling zijn van Taghi dat zij rechtstreeks communiceerden over cocaïnehandel of voornemens over liquidaties.

Het Openbaar Ministerie meldt dat G. zaterdag is gearresteerd. Hij wordt verdacht van grootschalige internationale cocaïnehandel. De verdenking rust met name op onderschept en ontsleuteld berichtenverkeer uit de neergehaalde computerservers van Ennetcom en SkyECC. Uit berichten via Ennetcom maakt justitie op dat hij in 2015 partijen van 985 en 522 kilo cocaïne onder zich had die in Colombia in beslag zijn genomen. In de ‘blokken’ stond zijn bijnaam ‘Rasta’ gestempeld. Ook zou hij betrokken zijn bij een transport van de 47 kilo cocaïne die in 2015 in Groot-Brittannië is onderschept.

Uit berichten via SkyECC maakt justitie op dat G. ook in 2019 en 2020 betrokken was bij de invoer van honderden kilo’s cocaïne in Nederland.

De arrestatie is een nieuwe opsteker voor de taskforce Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM). Dit project werd opgestart na de moord op Peter R. de Vries. Om te voorkomen dat vertrouwelingen van Taghi meer extreem geweld konden organiseren, werd het doel gesteld om de organisatie compleet te ontmantelen.

‘Scarface’

Nauwgezet is onderzocht wie de belangrijkste overgebleven leden van de groep rondom Taghi waren, en welke strafrechtelijke stappen tegen hen te nemen vielen. Daarvoor werd gekeken naar oude onderzoeken, maar ook naar bewijs in de enorme bergen onderlinge berichten uit de servers van bijvoorbeeld Sky ECC.

De recherche beschikt onder meer over onderling berichtenverkeer omtrent een voornemen een rivaal te laten liquideren, dat ze koppelt aan Dennis G. en Ridouan Taghi. Op 19 september 2015 zou het Taghi zijn geweest die tegen Dennis G. begon over zijn voornemen rivaal Karim Bouyakhrichan te laten liquideren, de broer van de in 2014 in Spanje vermoorde Amsterdamse beroepscrimineel Samir Bouyakhrichan, alias ‘Scarface’.

Volgens de opsporingsdiensten was het Taghi die schreef: ‘Myn zoons ga ik die kk hoer karim en zoon van scar laten slapen in dubai let op’.

Het zou Dennis G. zijn geweest die klaagde dat Taghi weer ‘blood and faya’ gaat doen (faya betekent in straattaal zowel ‘vuur’ als ‘ellende’). Hij stelt voor eerst wat geld (‘doekoe’) te pakken.

‘Deze moet snel gaan rasta’

Het account dat justitie aan Taghi koppelt, antwoordt: ‘Ja maar deze moeten snel gaan rasta ze hebben veel geld en hebben veel geld op onze hoofd gezet’.

Dennis G.: ‘Ok dan moet je inderdaad een oorlogsverklaring gaan afgeven, maar king doekoe en ballen hebben zijn 2 dingen. Jij en tito hebben fucking koeieballen, hun zijn allemaal snuivende maloten. Ze komen er wel achter. Denken echt dat geld hun gaat redden. (...) ok dan gewoon fucking war king. open war’.

Taghi zou weer hebben gereageerd: ‘ja precies ga iedereen afmaken die met karim wat doet. Iedereen gewoon!!! Dan maar laten voelen in ze zak en hij kan geen kant op!’

De liquidatie heeft niet plaatsgevonden. Wel gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat de dreiging vanuit de rivaliserende kampen de reden was dat Taghi ging samenwerken met de Amsterdamse criminelen Naoufal F. en Richard R., ‘Rico de Chileen’. In het proces tegen Richard R. werd het eerder genoemde berichtenverkeer aangehaald om te onderbouwen dat het samenwerkingsverband bestond, en onder meer grof geweld zoals onderwereldmoorden als oogmerk had.

Luxe villa in Santo Domingo

De opsporingsdiensten gaan ervan uit dat naasten van Taghi ook na diens arrestatie in december 2019 nog meeliftten met cocaïnehandel van Dennis G.

Taghi ontkent stellig de gebruiker te zijn van de accounts die aan hem worden toegedicht, en de belastende berichten te hebben verstuurd.

De op 15 juni 1975 geboren Dennis G., die geldt als een jeugdvriend van Ridouan Taghi, zou een van de laatst overgebleven contacten van Taghi zijn die nog op vrije voeten was. Hij zat in 2015 in de Domincaanse Republiek al enige tijd vast na de vondst van cocaïne in zijn huis. Recent woonde hij in een luxe villa in Santo Domingo.

Niemand is onvindbaar

Omdat veel van de vermoede sleutelspelers zich schuilhielden in het buitenland, begonnen de Nederlandse opsporingsdiensten achter de schermen een diplomatiek spel om te zorgen dat buitenlandse diensten hun medewerking verleenden.

Over de hele wereld werden getrouwen, zakenpartners en familieleden van Taghi aangehouden onder het motto: ‘niemand is onvindbaar’. Het is nog niet bekend wanneer de verdachte wordt uitgeleverd aan Nederland.

