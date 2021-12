Controversiële kerstkaart van Amerikaans parlementariër valt slecht na schooldrama in Michigan

'Kabelbaan­jon­gen' terug naar Italië na getouwtrek nabestaan­den

De 6-jarige jongen die als enige een kabelbaanramp in Italië overleefde, is vanuit Israël teruggevlogen naar familie in Italië nadat hij door zijn opa was gekidnapt. De stap komt na drie maanden bitter juridisch getouwtrek tussen nabestaanden.

3 december