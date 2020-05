Corona-uitbraak na kerkdienst Frankfurt: gelovigen zonder mondkapjes

Het nieuws over de corona-uitbraak werd zaterdag bekend dankzij de de krant Frankfurter Rundschau. Aanvankelijk was sprake van zo’n 40 besmettingen maar de teller stond gistermiddag al op 107, zo maakte de minister van Sociale Zaken van de deelstaat Hessen bekend. De besmette personen komen volgens hem uit Frankfurt en drie andere districten in Hessen. Onder hen ook een kind dat na de besmetting nog de noodopvang bezocht van een kinderdagverblijf maar daar niemand besmette.

De Baptistengemeente verklaarde in eerste instantie dat alle regels tijdens de kerkdienst waren nageleefd maar geeft nu toe dat dit toch niet het geval was. ,,Er is gebruik gemaakt van afzonderlijke en gecontroleerde in- en uitgangen met bewegwijzering, er waren voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig waren en de afstandsregel van minstens 1,5 meter werd in acht genomen. Achteraf gezien zou het beter zijn geweest als er ook mondkapjes waren gedragen en we niet samen gezongen zouden hebben’’, staat op de site van de Evangeliums Christen Baptisten.

Grote gezinnen

De meeste besmettingen vonden volgens de geloofsgemeente ná de kerkdienst plaats. ,,Omdat onze gemeenschap veel gezinnen met vijf of meer kinderen telt, blijft het aantal infecties thuis toenemen. De slachtoffers zitten in quarantaine. Meteen na het bekend raken van de coronabesmettingen, hebben we de kerkdiensten vervangen door online bijeenkomsten.’’



De verklaring komt overeen met die van René Gottschalk, het hoofd van de GGD in Frankfurt. Hij verklaarde zaterdag al dat de meeste geïnfecteerden niet tijdens maar na de kerkdienst werden besmet. De meesten geïnfecteerden zijn volgens hem niet bijzonder ziek. ,,Voor zover wij weten, ligt er maar één persoon in een ziekenhuis’’, verklaarde hij tegenover de Frankfurter krant.

Voorzitter

Daarbij lijkt het te gaan om de voorzitter van de Baptistengemeente. Die ligt in kritieke toestand op de intensive care. Zijn plaatsvervanger is eveneens ziek, staat in het bericht op de website. De Evangeliums Christen Baptisten vraagt de gelovigen om begrip voor het feite dat de daardoor ingekrompen raad van bestuur slechts in beperkte mate kan reageren.

“Wij zijn diep geschokt en bedroefd dat de infectie haar weg naar de gemeenschap vond en zich met grote dynamiek verspreidde. Onze gedachten en gebeden zijn bij alle zieken en familieleden die nu een moeilijke tijd doormaken. Onze troost is dat veel geïnfecteerden goed op weg zijn om te herstellen en dat sommigen al hersteld zijn.’’