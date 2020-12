Corona verwoest leven van Amerikaanse kleuterleraar, die dan kwart miljoen wint: 'Ik viel op mijn knieën’

Kleuterleraar Joe Camp gaat zonder meer door de donkerste periode van zijn leven. In september werd hij na twintig jaar trouwe dienst ontslagen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee was de ellende nog niet voorbij, want een maand later moest hij onverwachts zijn eigen vader begraven, die aan de gevolgen van een coronabesmetting was bezweken. ,,Het bracht me op een donkere plek”, meldt Camp in een verklaring, gepubliceerd door de exploitant van de loterij. ,,Maar ik heb veel vrienden en familie die me vertelden om in mezelf te blijven geloven.”