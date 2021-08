Coronademonstranten in Londen protesteren voor het verkeerde gebouw

De demonstranten waren in de veronderstelling dat ze voor een studio van de BBC stonden. Ze wilden bij de Britse publieke omroep protesteren, omdat deze in hun ogen te positief bericht over vaccinaties en niet kritisch is over het coronabeleid. Weinig BBC-medewerkers zullen die zorgen gehoord hebben: de omroep is al bijna tien jaar geleden verhuisd naar een ander pand.