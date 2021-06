Coronapandemie teistert hulp aan moeders en kinderen met hiv

Ook ex van slachtof­fer betrokken bij groepsver­krach­ting 14-jarig meisje

3 juni Bij de groepsverkrachting van een 14-jarig meisje op een begraafplaats in Gent was ook haar ex betrokken. Hij randde het meisje samen met vier andere jongens aan, filmde dat en verspreidde de beelden via sociale media. Het slachtoffer stapte enkele dagen later uit het leven nadat ze het filmpje te zien kreeg.