Coronaprotest Brussel loopt uit de hand: dranghekken en brandend vuilnis naar agenten gegooid

Verdachte Dave De K. wordt in België vervolgd voor zijn rol rond de dood van Dean

Dave De K., de 34-jarige hoofdverdachte in de zaak rond de dood van de 4-jarige kleuter Dean, zal in België worden vervolgd. Dat hebben het Nederlandse Openbaar Ministerie en justitie bekendgemaakt na overleg met België. De K. werd in Meerkerk gearresteerd. Het lichaam van Dean werd eveneens op Nederlands grondgebied aangetroffen, maandagavond op Neeltje Jans.

19 januari