Coronaprotest Brussel loopt uit de hand: meer dan 70 arrestaties en dranghekken naar agenten gegooid

Eerder was een groep gemaskerde demonstranten in de Europese wijk in Brussel de confrontatie met de politie aangegaan. Enkele gebouwen en wagens werden beschadigd. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten en zette een waterkanon in. Demonstranten probeerden ook een gebouw van de Europese Unie binnen te dringen. Meerdere ruiten sneuvelden. De politie kwam in actie om dit pand en andere Europese instellingen te beschermen.



Volgens een schatting van de politie kwamen ongeveer 50.000 mensen naar Brussel om te protesteren. In de menigte waren naast Vlaamse en Belgische ook Nederlandse, Franse, Poolse en Duitse vlaggen te zien. Actievoerders liepen met spandoeken met daarop teksten als ‘vrijheid, geen dictatuur’, ‘de maatregelen moeten stoppen’ en ‘stop de coronadictatuur’. Ook werden teksten gezongen als You gotta fight for your right to party, uit een nummer van de Beastie Boys, en We don’t need no vaccination, vrij naar de zin We don’t need no education uit het beroemde Pink Floyd-nummer The Wall.



De betogers hadden zich vanaf 11.00 uur op het station Brussel-Noord verzameld. Ze liepen via de kleine Brusselse ring en de Belliardstraat en bereikten rond 13.00 uur het Jubelpark. Daar sprak een aantal mensen de betogers toe.



Ook eerdere betogingen in Brussel tegen de coronamaatregelen liepen uit de hand. Om de betoging dit keer in goede banen te leiden, werden stewards ingezet en hadden de organisatoren de actievoerders opgeroepen vreedzaam te betogen.