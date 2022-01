Coronaprotest in Brussel loopt uit op rellen: politie beveiligt panden van Europese Unie

In Brussel is een betoging tegen de coronamaatregelen op rellen uitgelopen. Er wordt met hekken en andere voorwerpen gegooid. Enkele gebouwen en auto's zijn beschadigd. Met een waterkanon verdrijft de politie de relschoppers naar het Jubelpark, waar de sfeer grimmig is.